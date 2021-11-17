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التيار الوطني الحر في فرنسا: نتحدى كل مطلقي الشائعات والاكاذيب ان يذهبوا الى النهاية والى القضاء

17
NOVEMBER
2021
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صدر عن التيار الوطني الحر في فرنسا البيان التالي:


طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لبعض ناشطي الاحزاب المعروفة بنفاقها بجملة اكاذيب وتلفيقات تستهدف التيار الوطني الحر في فرنسا والحملة التي يقوم بها، كما باقي الاحزاب والجمعيات، لحثّ اللبنانيين على التسجيل بكثافة للتمكن من الاقتراع بالانتخابات النيابية القادمة، علماً ان التيار هو الذي ناضل في سبيل تحقيق هذا الانجاز.


ان التيار الوطني الحر متجذر منذ ثلاثين سنة بين ابناء الجالية اللبنانية في فرنسا وامتداده الجغرافي والانساني يشمل كل المدن والمقاطعات الفرنسية واعضاؤه على تواصل دائم مع كافة شرائح الجالية وهي مصادر المعلومات الرسمية والقانونية لديه.


لذا، فان التيار الوطني الحر في فرنسا يتحدى كل مطلقي الشائعات والاكاذيب ان يذهبوا الى النهاية والى القضاء لإثبات اقوالهم عبر اتهام السفارة اللبنانية، وهي بيت اللبنانيين جميعاً، بإعطاء اي معلومة. ففرنسا دولة قانون والنصوص واضحة ولن يردعهم مدعي عام تمييزي او قاضٍ مسيّس.


ان هذه الحملات الرخيصة لا تشي الا بإفلاسهم الكامل ولن ننزل اكثر الى مستواهم . ان لبنان بحاجة ماسة اليوم الى دفن هذه العقلية الحاقدة التي تبحث في القمامة عن خطابها السياسي وتستثمر في الموت والدم لتبني شعبيتها، والانطلاق الى بناء مجتمع جديد تكون الانتخابات النيابية باكورته، متحرراً من الذهنية الميليشيوية التي افسدته.

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