سفيرا لبنان في السعودية والبحرين من بكركي: الإجراءات التي اتُخذت بحق لبنانيين مقيمين في الخليج ستتفاقم في الفترة المقبلة

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استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة، وسفير لبنان في البحرين ميلاد نمور، وجرى عرض للتحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية والبحرين.





كما أطلع السفيران الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج.





واعتبر السفيران أن "الأزمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات الوزير قرداحي، تتفاقم يوماً بعد يوم، من خلال إيقاف إصدار التأشيرات، وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحلّ يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وهذا ما جرى عرضه مع صاحب الغبطة، وكان تأكيد على دور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسّع الفجوة".





وعن الإجراءات التي اتُخذت و تُتخذ بحق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكّد السفيران أن "الأمر جدّي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية، فواردات لبنان من المملكة العربية السعودية فقط، هي 600 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فالمصانع اللبنانية ستواجه خطر إقفال أبوابها".