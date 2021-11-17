living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون اعطى توجيهاته لانجاح حملة وزارة الصناعة.. بوشيكيان عن الرئيس عون: متمسكون بأفضل العلاقات مع اشقائنا العرب

17
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف وزير الصناعة جورج بوشيكيان ان وزارة الصناعة تقوم بحملة متشدِّدة بهدفِ ارساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس في الانتاج، ولا سيما على صعيد سلامة الغذاء، مشددا على انه لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين والمزوّرين بضرب صحّة المواطن، والتأثير سلباً على سمعة الصناعة الوطنية. واكد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثنى على هذا التوجّه، وأعطى توجيهاته للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والادارات العامة لانجاح هذه الحملة، مناشدا "كلّ مواطن صالح أن يكون خفيراً، ويساعدنا في حملتنا. ويطلع المخفر أو المختار أو البلدية أو وزارة الصناعة بوجود مصنع او مشغل مشكوك بأمره".

ونقل عن رئيس الجمهورية تجديد تأكيده على تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم الاخوة في المملكة العربية السعودية "ونحن مصمّمون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه."
كلام الوزير بوشيكيان جاء بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه على تحقيق الصادرات اللبنانية نجاحات كبيرة، وعلى مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا آخر الشهر الحالي، والتحضير لمؤتمر مشترك لرجال الأعمال اللبنانيين والعراقيين في بغداد مطلع العام المقبل.

تصريح الوزير بوشيكيان
وبعد اللقاء، صرح الوزير بوشيكيان للصحافيين فقال:
"تشرّفت بالاجتماع بفخامة الرئيس. اللقاء كالعادة جيّد جدّاً. وأجرينا جولة أفق تناولنا فيها الأوضاع الاقتصادية والانتاجية والصناعية. وكما هو معروف، يدعم رئيس الجمهورية التوجّه نحو الاقتصاد الانتاجي، وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
يدعم فخامة الرئيس، وهذا هو توجُّهُنا أيضاً، التوازنَ بين دعائم الاقتصاد، بحيث نرتكز على اقتصاد متوازن يقوم على الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والقطاع المصرفي والمعرفي والخدمات.
لقد تشعّب الحديث مع فخامة الرئيس، وأطلعتُه على الحملة المتشدِّدة التي تشنُّها وزارةُ الصناعة بهدفِ ارساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس في الانتاج، ولا سيما على صعيد سلامة الغذاء.
الحملة هي ضدّ المصانع غير المرخصّة، وضدّ المصانع المرخّصة التي يخالف أصحابُها، ويستخدمون مواد أوّلية غير مسموح بها وغير مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية.
الحملة موجّهة أيضاً للمصانع الملتزمة بالمعايير، وتشجيع أصحابها على اعتماد شارة المطابقة NL التي تمنحها مؤسسة ليبنور، واللجوء إلى الفحوص الدورية في مختبرات معهد البحوث الصناعية، واللجوء إلى وزارة الصناعة التي يقوم موظّفوها بواجباتهم على أكمل وجه.
لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين والمزوّرين بضرب صحّة المواطن، والتأثير سلباً على سمعة الصناعة الوطنية.
لقد أثنى فخامة الرئيس على هذا التوجّه، وأعطى توجيهاته للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والادارات العامة لانجاح هذه الحملة.
وأناشد كلّ مواطن صالح أن يكون خفيراً، ويساعدنا في حملتنا. ويطلع المخفر أو المختار أو البلدية أو وزارة الصناعة بوجود مصنع او مشغل مشكوك بأمره.
وأطلعت فخامة الرئيس أيضاً على تحقيق الصادرات اللبنانية نجاحات كبيرة، ووصلت إلى الأميركيتين واليابان والصين واستراليا واوروبا والدول الافريقية والعربية الشقيقة والصديقة.
ونحن متمسّكون كما قال فخامة الرئيس بأفضل العلاقات مع أشقائنا العرب، وفي مقدّمهم الأخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصمّمون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه.
كما أطلعته على مشاركتي في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا آخر الشهر الحالي، وعلى أهمية الحضور وايصال الصوت اللبناني في المنتديات الدولية.
كما نحضّر لمؤتمر مشترك لرجال الأعمال اللبنانيين والعراقيين في بغداد مطلع العام المقبل، كون العراق سوقاً واعدة ومهتمّين نحن وإياهم بتطوير العلاقات بين بلدينا.
وردا على سؤال عن طرق معالجة ملف اليد العاملة المنافسة لليد العاملة اللبنانية؟ أجاب: ساجتمع عند الساعة الثانية عشرة مع وزير العمل لوضع آلية عمل ضمن الاتفاقات الدولية بهدف إيجاد حل لهذا الموضوع.
وعن الحوافز الممكن تأمينها للصناعات اللبنانية التي باتت ضرورية كصناعة الدواء في ظل الازمة الراهنة، أجاب: في ما خص صناعة الدواء، لقد اعتمد وزير الصحة اليوم بالتنسيق معنا الدواء اللبناني أي المصنَع في لبنان والذي يتمتع بجودة عالية وهو محط فخر لنا، وذلك بغية تخفيض الفاتورة الدوائية. اما في خص سائر الصناعات، فان من دواعي الحملة التي نقوم بها تأمين هذه الحوافز لاننا حين نضبط الأسواق ونزيد من الإنتاج فاننا نكون كمن يحقق غايته. فعلى سبيل المثال عندما ينتج معمل ما عشرة الاف عبوة من منتج معين تكون كلفته اكثر مما اذا كان يصنع عشرين الف.
النائب السابق اميل رحمة
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة لا سيما "في ظل الضائقة المعيشية التي تعصف بالبلاد، وارتفاع أسعار المحروقات، والدواء بعد رفع الدعم عنه، خصوصا ادوية الامراض المزمنة." وقال :" طالبت فخامة الرئيس بعمل سريع وتدبير استثنائي لوقف التدهور الحاصل في اطار الدستور والقانون، مع الحفاظ على مقتضيات السيادة والكرامة الوطنية. ولا بد للحكومة ان تجتمع وان يجري التفاهم حول الملفات العالقة وذلك لتسيير المرفق العام وتأمين مصالح الناس. وكان فخامة الرئيس متفهما للطرح الذي تقدمت به، وابلغني انه لا يدخر جهدا او مبادرة الا ويبذل في سبيل التخفيف من معاناة اللبنانيين، ورفع الضغط الذي يطاول لبنان في مرتكزاته الاقتصادية ومستقبل سلمه الأهلي، وهو حاضر لتلقف كل المبادرات التي تحقق استقرار البلاد وعودة الازدهار الى ربوعها".

وفد قيادة الجيش
واستقبل الرئيس عون وفدا من قيادة الجيش ضم رئيس جهاز المراسم في القيادة العميد الركن وسيم صالح والعقيد نظام حمام من الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع والعقيد احمد الحاج شحادة من قسم العلاقات العامة في مديرية المخابرات، الذين وجهوا الى رئيس الجمهورية دعوة لترؤس الاحتفال الذي تقيمه قيادة الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة يوم الاثنين 22 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال. ويتخلل الاحتفال عرض عسكري رمزي للمناسبة.
برقية تهنئة
الى ذلك، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الحاكم العام لكومنولث استراليا ديفيد هارلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout