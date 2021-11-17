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طعن بتعديلات قانون الانتخاب من تكتل "لبنان القوي" (الصور بعدسة جورج فغالي)

17
NOVEMBER
2021
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب الان عون، بعد تقديم التكتل طعنًا بتعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، إلى أنه "خلال شهر سيصدر قرار المجلس الدستوري ونحن نحترم قراره وقدمنا الاسباب الموجوبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب"


واوضح أنه "نحن لسنا ضد اقتراع المغتربين في لبنان، ولكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج"، لافتًا إلى أن "مسالة احتساب النصاب لا يمكن ان تتغير على اسس ظرفية".


وتمنى على المجلس الدستوري أن "يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقًا بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قرار للسلطة التنفيذية"، معتبرًا أنه "لا يمكن لوزير الداخلية ان يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن".


ولفت إلى أنه "يجب ان تعالج مسالة الأزمة مع الخليج، وهي موضوع بحث رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والقضية المركزية تتمثل بعلاج المشكلة مع دول الخليج، واذا تطلب الحل استقالة قرداحي فلتكن، المهم اعادة ترميم العلاقات بين لبنان والخليج وهذا الامر يتطلب ارادة مشتركة، ونتأمل من المملكة السعودية ان تمد يد الحوار".

الطعن
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