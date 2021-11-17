حاول بيع كميّة من حبوب الكبتاغون المخدّرة... فأوقف بالجرم المشهود!

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:



توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بجرم مخدّرات، بمحاولة بيع كميّة من حبوب الكبتاغون المخدّرة في مدينة طرابلس، ويدعى:

- ع. خ. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني الجنسية)

بعد رصدٍ وتعقّب، تمكّنت قوّة من المجموعة بتاريخ 11-11-2021، من توقيف المشتبه به في محلّة الزاهرية – طرابلس، وذلك أثناء محاولته بيع الحبوب المخدّرة، التي ضبطتها بحوزته، وبلغت /1858/ حبّة.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.