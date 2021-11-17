اليكم تفاصيل المنخفض الجوي القادم

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم الجمعة بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة بدءا من الظهر، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة غزيرة أحيانا، مترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,11

– ساعة غروب الشمس: 16,34