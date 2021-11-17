الجمهورية: الغاز المصري وزيت الغاز العراقي الى لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كان وزير البترول المصري طارق الملا اعلن أمس، أنّ مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليوناً إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى لبنان أوائل السنة المقبلة.

وقال الملا على هامش مؤتمر للنفط والغاز في أبوظبي، إنّ «مصر ستورّد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان في أسرع ما يمكن، ويمكن توقّعها في نهاية السنة أو مطلع السنة المقبلة». واضاف: «نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب».

... وزيت الغاز العراقي

والى ذلك، صادقت الحكومة العراقية امس على اتفاقية تزويد لبنان ما يعادل 500 ألف طن من زيت الغاز (فيول) سنوياً، مقابل خدمات في مجالات متعددة منها طبية.

وقال وزير الإتصالات العراقي أركان الشيباني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إنّ «مجلس الوزراء صادق اليوم (أمس) على اتفاقية دعم الشعب اللبناني بـ 500 ألف طن من زيت الغاز مقابل خدمات».