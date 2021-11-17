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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021

17
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الأخبار: «ترشيد» أدوية الأمراض المزمنة: إنها الكارثة

الإمارة الخليجية تزايد على إبن سلمان في إبعاد لبنانيين من أراضيها: الكويت نحو ترحيل اللبنانيين؟

 

 


الديار: «الثنائي الشيعي» يعول على كف يد البيطار من قبل محكمة التمييز هذا الأسبوع

فرنجية خرج «غير راض» من عند ميقاتي : لن اطلب منه الاستقالة! فلجأ ميقاتي لبري وفرنجية للحزب!

 

 

 

نداء الوطن: قائد الجيش يجمع الدولة في الإستقلال ويؤكّد على الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن
تحذيرات دولية: الوضع في لبنان قد ينفجر في أيّ لحظة

 

 

 

البناء: أوغلو في بيروت… ومسعى تركي تستكمله قطر لعروض ملء الفراغ السعودي / ميقاتي بعد محاولة أولى لتدوير الزوايا يعود إلى المربع الأول للأزمة الحكومية / حردان للأسد: معاً على طريق الصراع مع الاحتلال والعدوان والإرهاب /

 

 



اللواء: أوغلو يعرض وساطة مع الخليج.. ومخاوف من ربط الجلسات بمفاوضات فيينا!
بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان.. ورفع الدعم يلهب أسعار الأدوية

 

 

 

الجمهورية: ميقاتي يتوقع حلولاً هادئة

 

 

 

النهار: جعجع لـ"النهار": "الخلاص" بالانتخابات والمواجهة السياسية

 

 

 

l'orient le jour: À l’approche des législatives, l’opposition face au casse-tête des alliances

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