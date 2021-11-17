عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021

A + A -

الأخبار: «ترشيد» أدوية الأمراض المزمنة: إنها الكارثة

الإمارة الخليجية تزايد على إبن سلمان في إبعاد لبنانيين من أراضيها: الكويت نحو ترحيل اللبنانيين؟







الديار: «الثنائي الشيعي» يعول على كف يد البيطار من قبل محكمة التمييز هذا الأسبوع

فرنجية خرج «غير راض» من عند ميقاتي : لن اطلب منه الاستقالة! فلجأ ميقاتي لبري وفرنجية للحزب!

نداء الوطن: قائد الجيش يجمع الدولة في الإستقلال ويؤكّد على الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن

تحذيرات دولية: الوضع في لبنان قد ينفجر في أيّ لحظة

البناء: أوغلو في بيروت… ومسعى تركي تستكمله قطر لعروض ملء الفراغ السعودي / ميقاتي بعد محاولة أولى لتدوير الزوايا يعود إلى المربع الأول للأزمة الحكومية / حردان للأسد: معاً على طريق الصراع مع الاحتلال والعدوان والإرهاب /





اللواء: أوغلو يعرض وساطة مع الخليج.. ومخاوف من ربط الجلسات بمفاوضات فيينا!

بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان.. ورفع الدعم يلهب أسعار الأدوية

الجمهورية: ميقاتي يتوقع حلولاً هادئة

النهار: جعجع لـ"النهار": "الخلاص" بالانتخابات والمواجهة السياسية

l'orient le jour: À l’approche des législatives, l’opposition face au casse-tête des alliances