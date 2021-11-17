أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال دبلوماسي غربي إن العالم كله يتصرف على أساس ربط نزاع في الملفات العالقة مقابل حبس الأنفاس بفعل المواجهات المتسارعة في اليمن واحتمالات حسم وضع مأرب وباب المندب وما يعنيه ذلك من خريطة إقليمية جديدة ما جعل الملف النووي الإيراني يتراجع إلى المرتبة الثانية



خفايا

قال أحد كبار القضاة المتقاعدين إن بمستطاع محكمة التمييز التي تنظر في قضية القاضي طارق بيطار أن تقرر وقف الملاحقات بحق رؤساء ووزراء مع حفظ إمكانية اتهامهم باعتبار الملاحقة تعود للمجلس العدلي عند النظر بتنازع الصلاحيات مع المجلس الأعلى في الدفوع الشكلية للمتهمين

نداء الوطن: خفايا

وصف مراقبون وزير الإعلام جورج قرداحي بأنه صار الوزير الشيعي السادس في الحكومة معتبرين أنه بات محسوباً على "حزب الله" أكثر من تيار "المردة" وأن رئيس التيار سليمان فرنجية لم يعد يملك ورقة استقالته على رغم كل ما قيل عن أنه كان وراء تسميته.

سألت مراجع مراقبة عما إذا كانت تمت مفاتحة وزير خارجية تركيا باتهام فريق سياسي لبلاده بأنها تسعى لإحداث اضطرابات أمنية في الشمال وتمكين قوى أصولية من السيطرة على المنطقة.





اللواء: أسرار

همس

لوَّحت جهات دولية بعقوبات جدّية في حال تأخر إجراء الانتخابات النيابية أو أي وضع مشابه!



غمز

ما تزال الخلافات تدب داخل اجتماعات قطاعية، بحثاً عن تفاهمات حول حجم المساعدات الاجتماعية وضمان استمرارها..



لغز

ما تزال أكثر من جهة تراهن على مخرج من داخل الجسم القضائي، لموضوع المحقق العدلي، لفتح الباب أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء المعلقة!