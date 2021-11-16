توضيح هام من قيادة الجيش!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن قيام عناصر حزبيين بتنفيذ أشغال تحت الأرض قرب إحدى السفارات في بيروت وحيازتهم بطاقات صادرة عن مديرية المخابرات.

يهم قيادة الجيش أنْ توضح أنّ العناصر المذكورين هم عمال لدى شركة اتصالات تعمل بموجب تكليف رسمي لتنفيذ مشروع تمديد ألياف ضوئية وصيانة الشبكة الهاتفية لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وأنهم غير حائزين على أي مستند صادر عن مديرية المخابرات.

كما تدعو هذه القيادة إلى عدم نشر معلومات مغلوطة تمسّ بالجيش.