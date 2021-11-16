فياض غادر إلى القاهرة: سنطالب بحقوقنا لمنع تجاوزات العدو في عدد من الأنهر ومصادر مياه نملكها

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غادر وزير الطاقة والمياه وليد فياض بيروت مساء اليوم متوجها إلى القاهرة لترؤس أعمال اجتماع الدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، بعد انتقال رئاسة الدورة الحالية للمجلس إلى لبنان ولمدة سنة كاملة يتسلمها من دولة قطر.

وقبيل توجهه إلى القاهرة تحدث فياض في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت فقال: "نلبي هذه الدعوة لحضور الاجتماعات في القاهرة، وكانت هناك جلسة للفريق الفني شارك فيها السفير اللبناني ممثلا لبنان. وكذلك، ستكون هناك جلسة غدا مع عدد من المختصين للبحث معهم في مواضيع عدة، من ضمنها الموضوع الذي سأطرحه والمتعلق بشح المياه، في ظل تأثيرات الحروب التي هي بالنسبة إلينا تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، وأيضا بالأزمة التي لها علاقة بالحرب في سوريا للأسف والتي يتحمل لبنان تداعياتها السلبية مع الأشقاء في سوريا، وهذا ما ينعكس على كل البنى التحتية المرتبطة بالمياه وحاجاتنا لها".

وأضاف: "من الأمور التي سنعالجها غدا أيضا كيفية تعاون كل الدول المعنية بهذا الشأن لمواجهة الضغوط المتزايدة، خصوصا في ظروف النزوح والحروب وعدم الاستقرار.

وتابع: "الجلسة الافتتاحية للوزراء ستعقد الخميس وسيكون لي شرف ترؤسها، وسيحضرها وزراء المياه في دول الخليج والدول العربية بمعظمهم، وسيكون الموضوع الأساسي شح المياه وطريقة معالجة هذا الموضوع والتصدي له، فضلا عن الأمن المائي المرتبط بالحقوق العالمية بالنسبة إلى الدول التي تتشارك في مصادر المياه والثروات المائية لكي لا تضيع العدالة في الاستفادة من هذه المصادر".