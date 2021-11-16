الجيش تسلّم 6 طوافات عسكرية كهبة من الولايات المتحدة.. شيا: سنواصل تقديم المساعدات للمؤسسة العسكرية

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أقيم في قاعدة حامات الجوية حفل تسلّم 6 طوافات عسكرية نوع MD-530F مقدّمة كهبة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الجيش اللبناني، وذلك بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين والضباط.



أشارت شيا إلى أن هذه المساعدة العسكرية تؤكد الروابط المتينة بين الولايات المتحدة ولبنان، والشراكة القائمة على مصالح البلدين الصديقين. ولفتت إلى أنّ بلادها ستواصل تقديم المساعدات للمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة مع تخصيص مبلغ 67 مليون دولار إضافي لها، مؤكدة أن هذه المساعدات تستند إلى تطوير التدريب، وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، منوهةً بكفاءة الجيش اللبناني والطيارين اللبنانيين.

من جهته، اعتبر قائد الجيش أنّ هذه المناسبة تجدد مسيرة التعاون الفاعل والصداقة بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية إجماعاً على استمرار دعم الجيش، لأن تحصينه يوازي تحصين لبنان، ولأن صموده في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة يعزز الاستقرار، ويحافظ على وحدة لبنان ويمنع انزلاقه إلى الفتنة أو الحرب الأهلية مجدداً.