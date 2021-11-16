إطلاق نار.. ماذا جرى في الضاحية الجنوبية؟

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"أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه: "ادعى أحد الأشخاص لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ضد المدعو (ع. ع. من مواليد عام 1980، لبناني) بجرم إطلاق النار عليه والتسبب بإصابته في عينه".

وأضاف, "بتاريخ 11-11-2021 ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، أوقفته قوّة من المفرزة المذكورة في محلة الأوزاعي، وقد تبيّن أنه يوجد بحقه /3/ خلاصات أحكام بجرم سلب بقوّة السلاح، وتخريب، ومذكرة إلقاء قبض".

ووفق البيان: "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".