الكويت تنهي إقامة أكثر من 100 وافد... غالبيتهم لبنانيون!

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أفادت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم، بأن «جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وأُسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم».

ووفق ما نقلت «القبس» عن مصادر أمنية مطلعة، فإن «الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها: الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية».

وبيّنت مصادر «القبس» أن «بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة».

وأشارت مصادر الصحيفة الكويتية إلى أن «تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابه لأي ضغوط أو واسطات مهما كانت».