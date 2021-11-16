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كلودين عون خلال مشاركتها في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الإسكوا: "الاستراتيجية الجديدة للمرأة ستستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان

16
NOVEMBER
2021
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شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية على رأس وفد من الهيئة، في الدورة العاشرة للجنة المرأة في الأسكوا في مقرّها في بيروت.

رمت هذه الدورة إلى استعراض أنشطة برنامج عمل الأسكوا المتّصلة بقضايا المرأة والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة، كما جرى التطرّق خلالها إلى التقدّم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجرى التركيز في الدورة على خطط التعافي وسبل البناء على نحو أفضل في ظلّ جائحة كوفيد-19.

وشكرت السيدة عون في مداخلتها الإسكوا على الدعم الذي توفّره للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خصوصاً في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ولفتت إلى أن الهيئة هي الآن في صدد الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 لتلاقي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بطريقة تشاركية بين جميع المعنيين، مثمنة دعم الإسكوا في هذا الإطار. كما أكّدت السيدة عون أن الاستراتيجية الجديدة للمرأة سوف تستجيب للأزمات المتتالية والمتعددة التي يمرّ بها لبنان ولحاجات النساء من جميع الفئات ومن بينها الفتيات وكبيرات السنّ وصاحبات الاحتياجات الخاصة وسواها.

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