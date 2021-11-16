بري تابع مع ميقاتي موضوع البطاقة التمويلية وعرض مع وزير الخارجية التركي الاوضاع والاستحقاق الانتخابي

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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو، في حضور سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

و بعد اللقاء أوغلو: "كانت فرصة لتقييم ولطرح كيفية تطوير العلاقات اللبنانية التركية، الرئيس بري وضعنا بإجواء الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في آذار المقبل، واتفقنا على أهمية تطوير العلاقة بين المجلسين وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين البلدين. وأود أن أوجه شكري لرئيس المجلس النيابي على هذا اللقاء المثمر".



كما عرض بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة ومشروع البطاقة التمويلية خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزيري الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار والإقتصاد أمين سلام والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.



وبعد اللقاء أشار حجار الى أن "اللقاء تطرق الى حوار حول كافة الملفات والشؤون الحياتية والبطاقة التمويلية".