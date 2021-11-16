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شارك رئيس الجامعة الأنطونية، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي للجامعات الكاثوليكية في أوروبا ولبنان FUCE، في أعمال الجمعية العامة للإتحاد، التي انعقدت منذ تاريخ 11 إلى 13 تشرين الثاني 2021 في برشلونة، إسبانيا.



وتحدّث الأب جلخ بإسم الجامعات الكاثوليكية في لبنان، عارضا أزمة التعليم العالي وواقع الجامعات عامة.

كما تحدّث عن السياسة التي تم اتباعها في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي لزيادة عدد الجامعات حيث تخطّت الخمسين جامعة، ما أدى الى تراجع في مستوى التعليم العالي، علمًا ان عددًا كبيرًا منها أنشىء من أجل المصلحة والربح المادي أكثر منه من أجل خدمة المجتمع.



وخلال كلمته تطرّق الأب جلخ الى الوضع اللبناني في شكل عام وازدياد نسبة الفقر فيه.

وقال "مع الزيادة الحتمية في الرسوم الدراسية، وارتفاع أسعار الوقود، ونقصها من نظام الدعم، من المتوقع أن يتفاقم هذا النزف بشكل ملحوظ ويؤدي حتما إلى شيخوخة المجتمع وانهيار اقتصادي، وقال إن الطلاب ليسوا الضحايا الوحيدين بل والأساتذة أيضا والهيئات الإدارية بسبب انخفاض أكثر من 80% من قدرة رواتبهم الشرائية.

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ورأى جلخ أن قطاع التعليم العالي يجب أن يبقى أولوية ملحّة في الاستراتيجيات الوطنية، لا سيما وأن النمو الاقتصادي لأي بلد مرتبط بنظام التعليم فيه، داعيًا الى ضرورة دعم مؤسسات التعليم العالي اللبنانية ومساعدتها على تنفيذ مهمتها وتعزيز جودة التعليم فيها.