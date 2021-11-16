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محافظ بيروت يصدر بلاغاً إلى المصانع العاملة المستخدمة مواد كيميائية ضمن نطاق مدينة بيروت

16
NOVEMBER
2021
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان "أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغا إلى جميع المصانع العاملة التي تستخدم مواد كيميائية ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه :

"انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على السلامة العامة، ودرءا للحوادث من انفجارات وحرائق وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

وبناء على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 الصادر عن وزير الصناعة، على جميع المصانع العاملة في نطاق محافظة مدينة بيروت التي تستخدم مواد كيميائية، المصنفة في الفئتين الأولى والثانية، إستخدام مهندس كيميائي مجاز، للإشراف الدائم والمباشر على إستخدام المواد الكيميائية وتخزينها ونقلها والتخلص منها وفقا للأصول العلمية والفنية، كما على الإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين والمتعاملين معه.

أما المصانع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ذات الصلة، فيمكنها إما إستخدام أو التعاقد مع إستشاريين مجازين كيميائيين أو مهندسين كيميائيين للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه.

وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة في حق المصانع غير الملتزمة بالشروط الفنية ومندرجات القرار المشار إليه أعلاه".

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