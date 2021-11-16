معلوف أجرى اتصالاً برئيس الحكومة حيث أطلعه على حجم الأضرار التي لحقت ببلدة بيت مري

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أجرى النائب ادي معلوف اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث أطلعه على حجم الأضرار التي لحقت ببلدة بيت مري نتيجة الحريق الذي شبّ منذ يومين، متمنياً عليه إعطاء التوجيهات اللازمة لتقييم هذه الأضرار. وبالفعل، اعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته لرئيس الهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، لمسح الأضرار بالتنسيق مع بلدية بيت مري خلال أيام قليلة.



ومن ناحية أخرى، زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وفريق من الوزارة بلدية بيت مري حيث استقبلهم رئيس وعدد من أعضاء مجلسها البلدي، بحضور النائب ادي معلوف، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار وسبل معالجتها.