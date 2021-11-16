اشترى البنزين وسدّد ثمنه بعملة مزيّفة

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بعدما توافرت معلومات عن قيام اللبناني م. و. ا، بتزويد سيارته نوع شيفروليه كوبالت، لون أسود، تحمل اللوحة رقم 591605/ج بالبنزين من محطة فينيسيا في بلدة العيون والعائدة للمدعو ع. م ا. وتسديد ثمنها بعملة مزيّفة من فئة الـ100 دولار، وبناء لاشارة النيابية العامة المالية، قامت دورية من مديرية عكار الإقليمية بتوقيف اللبناني م. و. ا، عند مستديرة العبدة وضبطت بحوزته 6 أوراق نقدية من فئة الـ50 ريال عماني مزيفة و32 غراماً من مادة الزئبق (لون فضي).



وبنتيجة التحقيق اعترف بأنّ العملة التي دفعها للمحطة مزيفة وقد استحصل عليها وعلى العملات الباقية ومادة الزئبق من اللبناني ح. ا. ا. وقد تّم تسطير بلاغ بحث وتحري بحقه بجرم ترويج عملات مزيفة.