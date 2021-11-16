تحديث لأرقام اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع... اليكم التفاصيل

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بلغ رقم اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع في الانتخابات النيابية لعام 2022، 165481 وفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين اعتبارًا من الساعة 1:30 ظهرًا لليوم 16 تشرين الثاني 2021.
وتوزعت الأرقام على الشكل التالي:
أوقيانيا: 15,196
أميركا اللاتينية: 3,756
أميركا الشمالية: 38,441
أوروبا: 52,874
أفريقيا: 13,613
آسيا: 41,601.
تجدر الإشارة الى أنه في تاريخ ٢٠ تشرين الثاني تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع، أي أنه يبقى 4 أيام فقط أمام الراغبين بتسجيل اسمائهم.
لذا تسجلوا على الموقع التالي: diasporavote.mfa.gov.lb