تحديث لأرقام اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع... اليكم التفاصيل

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بلغ رقم اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع في الانتخابات النيابية لعام 2022، 165481 وفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين اعتبارًا من الساعة 1:30 ظهرًا لليوم 16 تشرين الثاني 2021.



وتوزعت الأرقام على الشكل التالي:

أوقيانيا: 15,196

أميركا اللاتينية: 3,756

أميركا الشمالية: 38,441

أوروبا: 52,874

أفريقيا: 13,613

آسيا: 41,601.



تجدر الإشارة الى أنه في تاريخ ٢٠ تشرين الثاني تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع، أي أنه يبقى 4 أيام فقط أمام الراغبين بتسجيل اسمائهم.

لذا تسجلوا على الموقع التالي: diasporavote.mfa.gov.lb