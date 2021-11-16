وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار يزور مطارنة المنطقة

A + A -

جال وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر برئاسة المنسق انطوان بو يونس على مطارنة زحلة فالتقى راعي ابرشية زحلة للموارنة المطران جوزيف معوض وراعي ابرشية زحلة والفرزل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وراعي ابرشية زحلة للسريان المطران بولس سفر الذين رحبوا باللقاء الهادف للتهدئة ولاستنكار كل اشكال الفتنة في المدينة التي حاول خلقها ابراهيم الصقر بتصريحه الاخير.



وشدد الوفد على اهمية وحدة اهالي زحلة لضمان استقرارها في المرحلة الدقيقة راهناً.



واخذ الوفد تعهد المطارنة بضمان الهدوء في زحلة ومنعها من الانزلاق لاي شكل من اشكال الفتنة.