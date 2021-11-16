رئيس الجمهورية تلقى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال واستقبل النائب درويش والوزير السابقة زينة عكر

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أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عن تطلعه الدائم الى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأشاد الرئيس السيسي في برقية تهنئة وجهها الى رئس الجمهورية العماد ميشال عون بمناسبة الذكرى الـ78 لإستقلال لبنان، بأواصر الاخوة والمحبة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والمصري متمنياً تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني من تقدم وازدهار.



وللمناسبة نفسها، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتييريس مشدداً فيها على دور لبنان في تفعيل عمل الامم المتحدة وفي بناء عالم افضل يسوده السلام.



كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من ملك السويد كارل غوستاف والرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيش.

النائب علي درويش

وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم النائب علي درويش واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة، كما تناول البحث أوضاع الطائفة العلوية في لبنان وحقوقها، فضلا عن حاجات منطقة طرابلس والشمال.

الوزيرة السابقة زينة عكر

وفي قصر بعبدا أيضا، النائبة السابقة لرئيس الحكومة ووزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة سابقا السيدة زينة عكر التي عرضت مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد، إضافة الى مراجعة عدد من المواضيع المطروحة حاليا والتي تعنى بحاجات المواطنين اللبنانيين.