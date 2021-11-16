living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اوتيل ديو" و"مؤسسة ديان" يوقّعان على مذكّرة تفاهم لإنشاء "عيادة طب الأطفال الاجتماعية"

16
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على إثر العواقب الوخيمة لانفجار 4 آب، وللتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، وقّع مستشفى "أوتيل ديو" مع "مؤسسة ديان" على مذكّرة تفاهم حول إنشاء عيادة إجتماعية لطبّ الأطفال لا سيما المحتاجين منهم، بحضور رئيس مجلس إدارة المستشفى البروفسور الأب سليم دكاش اليسوعي ورئيسة "مؤسسة ديان" السيدة ديانا فاضل بالإضافة إلى فريق عمل المؤسسة وحشد من الأطباء والممرضين والعاملين في "أوتيل ديو".
 
تكمن أهمية هذه الخطوة في توقيتها، أي في ظلّ الارتفاع الجنوني لتكلفة الرعاية الطبية من جهة وتدهور القطاع الصحي في لبنان من جهةٍ أخرى، كلّ ذلك في زمن شهد على هجرة الأطباء والممرضين وتفشّى فيه وباء الكورونا. كما تأتي هذه الخطوة لتسدّ فراغ كبير يتمثّل بعدم توفّر عيادات إجتماعية أساساً مخصّصة حصريّاً لرعاية الأطفال - من الولادة وحتى سنّ البلوغ. لذلك، سيتمّ إنشاء هذه العيادة التي تهدف لأن تكون مركزاً أساسياً للرعاية الطبية، أي الصحة البدنية والنفسية للأطفال، دون أي تكلفة وبسعر تسجيل رمزي.  
 
فاضل
وكان للسيدة ديانا فاضل كلمة سلّطت فيها الضوء على التزام "مؤسسة ديان" بتسهيل الحصول على رعاية طبيّة ذات جودة عالية لكل الأطفال في لبنان بدون أي تفرقة، فصرّحت أنّ "الطفل السليم يكوّن إنساناً سليماً وبالتالي مجتمعاً سليماً". وختمت بالقول "أنا أؤمن بنجاح هذا المشروع. هذا أقلّ ما تتوقّعه عندما تضع كامل ثقتك في مؤسسة صحية مؤمنة ومحترفة!" وشكرت السيدة ديانا فريق عمل أوتيل ديوعلى جهوده وتفانيه.
 
الأب دكّاش
أما الأب دكّاش فأكّد من جهته: "إنّ طابع المسؤولية الإجتماعية لهذه المبادرة هو ما يضفي قيمةً جوهرية عليها" وبيّن أهمية الدور الذي ستضطلع به هذه العيادة إذ ستُمكّن العائلات التي تعاني من ضائقة مالية من تأمين الرعاية الصحية لأولادها. كما جدّد شكره "لمؤسسة ديان" التي بادرت بهذه الخطوة ورسمت خطة المشروع، ونوّه على إصرار رئيستها وفريق العمل على إنجاح المبادرة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout