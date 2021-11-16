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على إثر العواقب الوخيمة لانفجار 4 آب، وللتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، وقّع مستشفى "أوتيل ديو" مع "مؤسسة ديان" على مذكّرة تفاهم حول إنشاء عيادة إجتماعية لطبّ الأطفال لا سيما المحتاجين منهم، بحضور رئيس مجلس إدارة المستشفى البروفسور الأب سليم دكاش اليسوعي ورئيسة "مؤسسة ديان" السيدة ديانا فاضل بالإضافة إلى فريق عمل المؤسسة وحشد من الأطباء والممرضين والعاملين في "أوتيل ديو".

تكمن أهمية هذه الخطوة في توقيتها، أي في ظلّ الارتفاع الجنوني لتكلفة الرعاية الطبية من جهة وتدهور القطاع الصحي في لبنان من جهةٍ أخرى، كلّ ذلك في زمن شهد على هجرة الأطباء والممرضين وتفشّى فيه وباء الكورونا. كما تأتي هذه الخطوة لتسدّ فراغ كبير يتمثّل بعدم توفّر عيادات إجتماعية أساساً مخصّصة حصريّاً لرعاية الأطفال - من الولادة وحتى سنّ البلوغ. لذلك، سيتمّ إنشاء هذه العيادة التي تهدف لأن تكون مركزاً أساسياً للرعاية الطبية، أي الصحة البدنية والنفسية للأطفال، دون أي تكلفة وبسعر تسجيل رمزي.

فاضل

وكان للسيدة ديانا فاضل كلمة سلّطت فيها الضوء على التزام "مؤسسة ديان" بتسهيل الحصول على رعاية طبيّة ذات جودة عالية لكل الأطفال في لبنان بدون أي تفرقة، فصرّحت أنّ "الطفل السليم يكوّن إنساناً سليماً وبالتالي مجتمعاً سليماً". وختمت بالقول "أنا أؤمن بنجاح هذا المشروع. هذا أقلّ ما تتوقّعه عندما تضع كامل ثقتك في مؤسسة صحية مؤمنة ومحترفة!" وشكرت السيدة ديانا فريق عمل أوتيل ديوعلى جهوده وتفانيه.

الأب دكّاش

أما الأب دكّاش فأكّد من جهته: "إنّ طابع المسؤولية الإجتماعية لهذه المبادرة هو ما يضفي قيمةً جوهرية عليها" وبيّن أهمية الدور الذي ستضطلع به هذه العيادة إذ ستُمكّن العائلات التي تعاني من ضائقة مالية من تأمين الرعاية الصحية لأولادها. كما جدّد شكره "لمؤسسة ديان" التي بادرت بهذه الخطوة ورسمت خطة المشروع، ونوّه على إصرار رئيستها وفريق العمل على إنجاح المبادرة.