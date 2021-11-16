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ارتفاع كبير في أسعار الأدوية... إليكم التفاصيل!

16
NOVEMBER
2021
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صدرت لوائح الأسعار الجديدة للأدوية بكافة أنواعها المدعومة منها وغير المدعومة، وأوردتها وزارة الصحة العامة على موقعها الإلكتروني، وللتحقّق من سعر الدواء، على المواطن الدخول إلى موقع الوزارة وإدخال اسم الدواء للإطلاع على سعره الرسمي.


هنا بعض الأمثلة عن ارتفاع الاسعار:

Actos ارتفع سعره من 25.805 ليرات إلى 184.352 ليرة.

ALDACTONE ارتفع سعره من 11.041 ليرة إلى 94.238 ليرة. ALPIRIDE ارتفع سعره من 14.220 ليرة إلى 129.195 ليرة.

AMLOR ارتفع سعره من 14.548 ليرة إلى 132.938 ليرة.

APO-SIMVASTATIN ارتفع سعره من 15.801 ليرة إلى 146.754 ليرة.

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