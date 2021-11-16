أوغلو بعد لقائه سلام: أنقرة ستستمر بدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان

A + A -

سمع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استمرار أنقرة في دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان.



وكان سلام وأوغلو قد عقدا اجتماع في مقر إقامة الوزير التركي في فندق لانكاستير ايدن باي بيروت، تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد سلام أهمية تطوير هذه العلاقات في ضوء المصلحة المشتركة، مشددا على ضرورة توثيق التعاون الثنائي بما يتيح إفادة لبنان من السوق التركية ذات الاستهلاك الكثيف، ما من شأنه أن يوسّع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويعزز قدرة القطاع الخاص على رفع الصادرات الى تركيا.

وشكر سلام أوغلو على الاهتمام البالغ الذي لمسه لديه لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. كما شكر له الدعوة التي نقلها اليه لزيارة أنقرة ولقاء وزراء الاقتصاد والتجارة والمال، والاجتماع بكبريات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في لبنان.