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منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد

16
NOVEMBER
2021
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الضغوط المرتفعة المسيطرة على الشرق الاوسط 1021hpa والسيبيري غرب روسيا والآزوري وسط اوروبا، تستمر بنشاطها حتى يوم الجمعة القادم بحيث سينحرف المنخفض الايسلاندي يوم غد الاربعاء بقيم ضغط متدنية نحو وسط اوروبا تصل الى 987 hpa ويكسر حواجز الضغوط الجوية المرتفعة، فتنحرف شرقاً، الأمر الذي سيساهم بتقدّم الكتل الرطبة من البحر المتوسط نحو شمال مصر واليونان لتستقر بين لبنان وقبرص بعد ظهر يوم الجمعة فيتشكّل منخفض جوي تصل قيمُه الى 1005hpa.

 

حتى الساعة، سوف يشهد لبنان طقساً خريفياً معتدلاً.

 

أما طقس يومي الثلاثاء والأربعاء فسيكون مشمسا الى دافئ نهاراً يتحوّل الى بارد فوق الجبال وفي البقاع خلال الليل وساعات الفجر.

الحرارة على الساحل: 25-26 درجة نهاراً و 21 ليلاً

في البقاع: 23 درجة نهاراً و 11 ليلا

على الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 04 ليلا

الرياح: شمالية شرقية الى شمالية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1019hpa

الرطوبة: بين 45 و 55%

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