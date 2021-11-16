عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021

الأخبار: الآلاف «يرغبون» بالانتحار
جريمة الطيونة: إخلاءات سبيل «غير مفهومة»!
«قوى التغيير» تعتمد أساليب السلطة: «حرب» على أصوات المغتربين
الديار: أربعة سيناريوهات متداولة للخروج من الشلل الحكومي: «طبخة بحص»
اسرائيل تدعو واشنطن وباريس للتدخل : الرياض متهورة تخدم حزب الله !
الدوحة لا تملك «افكارا» وانقرة «عاجزة» : لا نتائج «للحج» الديبلوماسي
نداء الوطن: ميقاتي يحاول و"حزب الله" على موقفه: البيطار مقابل مجلس الوزراء!
عون للسفراء "المطرودين": "ما باليد حيلة"!
البناء: طوافة إيرانية تحوم فوق حاملة أميركية… و»الأنصار» يتقدمون في الساحل نحو باب المندب / تركيا تستطلع فرصها السياسية والاقتصادية في لبنان بعد الخروج السعودي … وقطر تموّل / حردان: صمود سورية تأكيد على امتلاك دول وقوى المقاومة كل أسباب القوة للانتصار
اللواء: برّي لاحتواء الأزمة مع الخليج باستقالة قرداحي واعتذار رسمي من المملكة
أوغلو في بيروت.. وقضية جنائية بحق سلامة في لوكسمبورغ.. واضراب القطاع العام مستمر
الجمهورية: الحكومة تنتظر قضائياً وسعودياً
النهار: إحياء الحكومة بمشروع "مقايضة" قيد الإنجاز!
l'orient le jour: Démonstration de force du Hezbollah au Kesrouan : un message à plusieurs destinataires