عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021

A + A -

الأخبار: الآلاف «يرغبون» بالانتحار

جريمة الطيونة: إخلاءات سبيل «غير مفهومة»!



«قوى التغيير» تعتمد أساليب السلطة: «حرب» على أصوات المغتربين





الديار: أربعة سيناريوهات متداولة للخروج من الشلل الحكومي: «طبخة بحص»

اسرائيل تدعو واشنطن وباريس للتدخل : الرياض متهورة تخدم حزب الله !

الدوحة لا تملك «افكارا» وانقرة «عاجزة» : لا نتائج «للحج» الديبلوماسي



نداء الوطن: ميقاتي يحاول و"حزب الله" على موقفه: البيطار مقابل مجلس الوزراء!

عون للسفراء "المطرودين": "ما باليد حيلة"!



البناء: طوافة إيرانية تحوم فوق حاملة أميركية… و»الأنصار» يتقدمون في الساحل نحو باب المندب / تركيا تستطلع فرصها السياسية والاقتصادية في لبنان بعد الخروج السعودي … وقطر تموّل / حردان: صمود سورية تأكيد على امتلاك دول وقوى المقاومة كل أسباب القوة للانتصار

اللواء: برّي لاحتواء الأزمة مع الخليج باستقالة قرداحي واعتذار رسمي من المملكة

أوغلو في بيروت.. وقضية جنائية بحق سلامة في لوكسمبورغ.. واضراب القطاع العام مستمر

الجمهورية: الحكومة تنتظر قضائياً وسعودياً



النهار: إحياء الحكومة بمشروع "مقايضة" قيد الإنجاز!



l'orient le jour: Démonstration de force du Hezbollah au Kesrouan : un message à plusieurs destinataires