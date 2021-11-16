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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021

16
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع أمني عربي إن تسعة دول عربية على الأقل تملك اتصالاً منتظماً رفيع المستوى مع الجهات المعنية بالملف الأمني في سورية منها أربعة دول خليجية وأن أكثر من زيارة عالية المستوى شهدها العام الحالي بين المسؤولين الكبار في سورية ونظرائها الخليجيين


خفايا

توقعت جهات معنية بالوضع في سورية في البنك الدولي أن يبلغ إنتاج الكهرباء رقم الـ10 آلاف ميغاوات نهاية العام المقبل، عبر خطة دفع الاستثمارات الخارجية والعربية لمنح الأولوية لتوليد الطاقة، خصوصاً الطاقة البديلة، وتركيز الدولة على تطوير محطات التحويل وشبكات النقل

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

انتقد مرجع حكومي تقصير وزارة الزراعة في متابعة الحرائق التي أصابت الأحراج في الجنوب وجبل لبنان.

 

قامت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعداد مشروع موازنتها للعام 2022 على أساس بدل اشتراك سنوي بقيمة مليوني ليرة عن كل متر مكعب، علماً ان التعرفة المعتمدة حالياً هي بحدود ثلاثمائة وستين الف ليرة لبنانية.

 

توقع مصدر في مرفأ بيروت ان ترسو مناقصة تشغيل محطة ادارة الحاويات فيه على نفس الشركة التي تقوم بتشغيل المحطة في مرفأ طرابلس، وذلك بعد ان تم تعديل دفتر الشروط وإلغاء البند الذي يمنع الشركة المشغّلة من تشغيل محطة أخرى في نطاق المرافئ الواقعة على البحر الابيض المتوسط.

 

 


اللواء: أسرار

همس
نأت دولة كبرى بنفسها عن أي محاولة للمساعدة في رأب الصدع بين لبنان ودول الخليج!


غمز
شكلت انتخابات حزبية بالنتائج التي آلت إليها «صدمة هائلة» في أوساط مختلفة، ولإعتبارات متعددة!


لغز
أخرت معارضة لجنة موظفي القطاع العام البت بموضوع المساعدة الشهرية لمدة سنة للموظفين والمتقاعدين، من دون الاتفاق على أي تدبير بديل!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

صمتٌ بليغ تجاه الملفات الساخنة

يحتفظ مرجع رسمي بصمت بليغ تجاه الملفات الساخنة منعاً لتسجيل أي موقف يمكن أن يستغلّ أو يفهم خطأ في مثل الظروف الدقيقة التي تشهدها البلاد.

 

هو... مفيدٌ لطائفته

أكد مرجع سياسي أنه يرفض أن ينسحب قطب داخلي من العمل السياسي لأنّ استمراره في موقعه هو مفيد لطائفته وبلده.

 

استغرابٌ دبلوماسي من اجتهادات سياسية واعلامية تجاه...

إستغرب دبلوماسي اجتهادات سياسية وإعلامية لتحميل زيارة مسؤول رفيع الى لبنان عناوين وأهدافاً لا علاقة لزيارته بها إطلاقاً.

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