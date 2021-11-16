الأنباء الكويتية: لا حلول ناجعة في لبنان قبل اجتماع فيينا

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

ضمن إطار الاهتمام الأميركي "بالوضع المتدهور" في لبنان، يصل الى بيروت هذا الأسبوع وفد من الكونغرس الأميركي، يضم عددا من النواب الأميركيين من أصول لبنانية في زيارة استطلاعية لاستقصاء المعلومات حول ما يجري في لبنان وانعكاساته على المنطقة.

وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان زيارة وفد الكونغرس وقبله زيارة وزير الخارجية التركي ثم نظيره القطري، تؤكد على أنه لا حلول ناجعة في لبنان، قبل اجتماع فيينا بين الفرنسيين والإيرانيين يوم 29 الجاري لمتابعة النقاش حول ملف إيران النووي، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بهذا الملف.