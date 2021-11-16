الديار: استئناف جلسات الحكومة؟

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بعض ما جاء في مقال محمد بلوط في الديار:

يقول مصدر نيابي في الثنائي الشيعي ان هناك محاولات جديدة "لتعويم ألحكومة"، لكن تفاصيل التسويات والحلول لم يكشف عنها النقاب، وهي ما زالت قيد البحث الدقيق لدى الجهات التي تتولى قيادة هذه المحاولات والمساعي.



ويضيف المصدر ان مساعي اعادة جلسات مجلس الوزراء تأخذ بعين الاعتبار معالجة الاسباب التي ادت الى توقفها ولا تتجاوز او تتجاهل هذه الاسباب. لكن مقاربة الموضوع تجري بطريقة معينة لبلورة حلّ او مخرج دستوري وقانوني لقضية تحقيقات القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت والوضع المستجد بشأن موضوع الوزير جورج قرداحي.

ويشير الى ان هناك تكتما حول تفاصيل الحل، لافتا الى ان الرئيس بري يلعب دورا بارزا في صياغة الافكار والاقتراحات المتعلقة بهذا المسار بالتعاون والتواصل مع الرئيس ميقاتي الذي على تواصل ايضا مع الرئيس عون.

وتقول مصادر مطلعة ان هناك افكارا اخرى قيد التداول ايضا، لكن الصورة لم تتوضح بعد حول الحل او المخرج الذي سيعتمد لاستئناف جلسات الحكومة لافتة في الوقت نفسه الى ان هذا المخرج سيكون على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

وفي تقدير المصادر ان الرئيس ميقاتي لجأ في غياب جلسات مجلس الوزراء الى عقد اجتماعات عمل وزارية لبحث ومعالجة بعض القضايا الطارئة او الملحة لكنه لا يستطيع او يرغب في ان يكون على رأس حكومة لا تجتمع لفترة طويلة.