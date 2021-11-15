"لسنا جاهزين للكوارث".. وزير البيئة: خطر تجدد الحرائق ما زال مرتفعاً

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أكّد وزير البيئة، ناصر ياسين، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "سيتابع موضوع الطوافات بالإضافة إلى التحقيقات لمحاسبة المسؤولين"، محذراً من أنّ "خطر تجدد الحرائق ما زال مرتفعاً على الرغم من انخفاضه تباعاً والامطار ستساعد على تلافي الاسوأ".

وقال ياسين في حديث لقناة الـ"MTV" إنّ رئيس مجلس النواب، نبيه برّي والرئيس ميقاتي "أعربا عن استعدادهما لدعم أي قانون من شأنه حماية الثروة الحرجية والحرارة المرتفعة".

وأشار إلى أنّ "الجفاف والرياح ساهمت في انتشار الحرائق مع إطلاق شرارة بفعل تدخل انساني قد يكون متعمداً أم لا".

وأضاف: "القراءة الاولية تظهر احتراق مكب عشوائي في الجنوب تسبب بامتداد النيران الى الاحراج المجاورة والاعشاب اليابسة الموجودة في بيت مري فاقمت الحريق وسننشر تقريراً مفصلاً حول هذه الحرائق".

وشدد على "أنّنا لسنا جاهزين للكوارث ونحن بحاجة لمأموري أحراج ونعمل على الوقاية من حرائق في وزارة البيئة وعلى مشروع قانون الحرائق كما على تحديث الاستراتيجية المقرة عام 2009".