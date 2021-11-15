وزارة الصحة اتفقت مع وكيل علاج الادمان على التعويض عن أدوية منتهية الصلاحية

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة فراس الابيض بيان، أعلن فيه أن “وزارة الصحة العامة تقوم بمساع على أكثر من مستوى للحؤول دون انقطاع الأدوية المستخدمة في علاج الإدمان على المخدرات.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع الشركة المصنعة لدواء Suboxone على استبدال كمية الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الوكيل (حوالى 2400 علبة) بكمية صالحة للاستعمال وفي أقصى سرعة.

كما وجرى التنسيق مع السفارة الفرنسية لإرسال هبات من هذه الأدوية إلى لبنان. وستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمساعدة وزارة الصحة على تغطية كلفة الإفطام عن الدواء (Detox) لدى المرضى.

وفي الوقت نفسه يستمر التواصل مع مصرف لبنان للبت بطلبات فتح الإعتماد وتسريع عملية إستيراد هذه الأدوية المطلوبة”.