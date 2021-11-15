رياشي: تفاقم الأزمات وتسارعها يسابقان الحلول!

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ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي, الإجتماع الثالث لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام" عصر اليوم الاثنين, في السراي الكبير.



وحضر الإجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان, وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

وبعد الإجتماع، قالت الوزيرة رياشي: "كنا طلبنا من وزير المالية إعداد دراسة حول ارتدادات مختلف الأزمات على سير عمل القطاع العام، لكن تفاقم الأزمات وتسارعها يسابقان الحلول, من هنا ارتأت اللجنة عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل كي يتسنى للوزير أعداد دراسة مع أرقام واضحة ومحددة".