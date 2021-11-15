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جولة دينية لسماحة شيخ العقل في منطقة حاصبيا

15
NOVEMBER
2021
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جال سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب يرافقه عدد من المرجعيات الروحية الشيخ أبو مصطفى حسين الصايغ، الشيخ أبو هاني وفيق حيدر، الشيخ أبو سلمان سامي عيد، الشيخ أبو أمين حسن كاسب و الشيخ أبو محمد صالح شقير.
وإستهلت الجولة في مدينة حاصبيا بزيارة كبير مشايخ خلوات البياضة المرجع الروحي الشيخ أبو سهيل غالب قيس، ثم قام الوفد بزيارة تعزية بالمرحوم الشيخ أبو سامي عز الدين ملي، وتعزية بالمرحوم الشيخ أبو ساري نبيل بدوي. وكانت زيارة للشيخ فندي شجاع حيث تم تقديم التعازي بوالدته المرحومة الست ام فندي امال برغشة شجاع، و جرت زيارة للشيخ حسان جنبلاط.
وإنتقل الوفد بعدها إلى بلدة عين قنيا حيث كانت زيارة لمقام سيدنا الشيخ حسن حديفه (ر)، وثم زيارة لمجلس البلدة، وقدّم الوفد التعازي في قاعة البلدة بالمرحومين: الشيخ أبو سعيد مهنا أبو رافع، الشيخ أبو صفوان وهيب جبر حديفه، الشيخ أبو نضال مهنا سنان، الشيخ أبو أنور سليم أبو عمر، الشيخ نبيل يونس، الشيخ أبو عصام أنيس البحري، الشيخ أبو عفيف نجيب حديفه، الشيخ أبو رباح عفيف حديفه والشيخة ام سهيل هند أبو رافع
ثم قام الوفد بزيارتين لمنزلي الشيخ أبو سهيل صالح أبو رافع والشيخ أبو سلام سليم أبو رافع.
وتابع سماحة شيخ العقل والوفد المرافق الجولة في بلدة شويا حيث كانت المحطة الأولى في مقام سيدنا الشيخ الفاضل (ر)، وثم زيارة المرجع الروحي الشيخ أبو سلمان غالب الشوفي.
وإستكملت الجولة في بلدة عين جرفا حيث زار الوفد حجرة المرحوم الشيخ أبو سلمان حسين دربيه، ثم إنتقل الوفد إلى منزل المرجع الروحي الشيخ أبو مهدي سلمان دربيه حيث انضم إلى الجولة المرجع الروحي الشيخ أبو حسن عادل النمر ، ومن بعدها كانت زيارات للشيخ أبو فارس محمد دربيه، والشيخ أبو عارف قاسم بركات، والشيخ أبو شامل مهنا بركات
واختتم الوفد جولته بزيارة خلوات البياضة حيث أقيمت سهرة دينية بحضور المرجعيات الدينية وعدد كبير من مشايخ منطقتَي حاصبيا و راشيا الوادي.
وقد أكد سماحة شيخ العقل خلال جولته على أهمية الوحدة والتضامن والتعاون والتمسك بالقيم التوحيدية وأبرزها حفظ الاخوان لتخطي هذه المرحلة الصعبة الّتي يعيشها لبنان وسط تراكم الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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