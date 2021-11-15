نقابة المستلزمات الطبية أطلقت مدونة سلوك لمنع استغلال المريض.. الأبيض: سنسعى لإقرارها وملاحقة من يتصرفون بطريقة لا أخلاقية

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بيروت، في 15 تشرين الثاني، 2021: بحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، نظّمت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبّية في لبنان مؤتمرًا صحافيًا، أعلنت خلاله عن إطلاق مدونة السلوك ومحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي ومنع استغلال المريض، وذلك يوم الاثنين الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2021 في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، في مقر وزارة الصحة العامة في بيروت.



ألقَت رئيسة نقابة الاجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي سابا كلمةً، شرحت من خلالها المدوّنة التي أطلقتها النقابة، والتي تهدف إلى وضع حدٍّ للنزيف والوضع الصعب الذي يعاني منه قطاع الصحّة والاستشفاء عامةً، واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبّية خاصةً. وأضافت أنه وبعد انتخاب مجلس النقابة الحالي بشهرَين، تقدّمت النقابة من وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ورئاسة الوزراء رسميًا، باقتراح مشروع قانون يجرّمُ الأرباح غير الشرعية في القطاع الصحي، والناجمة عن استغلال ضعف المريض. وتابعت أن النقابة أصرّت على مشروع القانون هذا، الذي يحوّل الأمرَ غير الأخلاقيّ (unethical)، إلى غير قانونيّ (illegal)، وبالتالي يجرّم الفعل في حال حصوله، ويعاقب الفاعل والمشارك في الفعل، كما والذين يغضّون النّظر عند حصوله.



وأسِفت السيدة سابا عاصي على عدم سلوك اقتراح مشروع القانون هذا أدراج وزارة الصحة والمجلس النيابي، معلنةً أن النقابة تودعه اليوم مرةً ثانيةً في عهدة معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض الذي أبدى تجاوبًا، ولجنة الصحة النيابية، بغيةَ تسريع إقراره. واستأنفت قائلةً إن مجلس النقابة اعتمد مدوّنةَ السلوك الداخلية هذه التي تتبعُ المعايير الدولية، وتمنّت على كلّ الشركات المنتسبة التعهّد بالالتزام بها. وبالفعل، أوضحت عاصي أن أكثر من 70% من الشركات قد وقّعت التعهّد، وسوف يتم الإعلان عن أسمائها تباعًا، كما وتسليم لائحةً بها لوزارة الصحة وإرسالها إلى المنظمات الدولية المعنيّة في قطاع المستلزمات الطبية مثل Mecomed، وEuromed، وAdvamed في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة تباعا. كما وأعلنت انضمامَ النقابة إلى تجمع Mecomed في الشرق الأوسط كأول نقابة تتّخذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه. ولتفعيل هذا القرار بآليةٍ عمليةٍ ورادعة، أطلقت النقابة صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني للتبليغ عن المخالفات www.medislb.com/complaint حيث يتم تحويل أي بلاغ بسرية تامة إلى لجنة محايدة من ذوي الاختصاص الطبي والمالي والقانوني والتجاري، ويتم إيداع تحقيقاتها في حال وجود أي مخالفة إلى الجهات الرسمية والى منظمة Mecomed.



في الختام، شددت السيدة سلمى سابا عاصي أنه لا يمكن لهذه الخطوة أن تكتمل إذا ما تبعتها خطوات جريئة مماثلة من قبل السلطات التشريعية والنقابات، والجهات الرقابية، والجهات الضامنة المعنية بالقطاع الصحي، من أجل حماية المريض أولًا، وحماية الملتزمين ثانيًا، وإغلاق الباب بوجه الاستغلاليين أخيرًا.

من جهته، تحدث معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عن أهمية وجرأة هذه الخطوة وتميّزها. وقد شرح وزير الصحة تميّز هذه الخطوة من خلال ثلاثة أمور، أولًا الاعتراف بالواقع ومحاولة تغييره بما فيه مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ثانيًا، سلوك النقابة الطريق السليم، ألا وهو الرجوع إلى المراجع المختصّة، أي وزارة الصحة العامة والمجلس النيابي، والبدء بتنظيم "البيت" من الداخل، وذلك من خلال الشركات، وثالثًا، شدّد على أن هذه المبادرة التي تقوم بها نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان تتطلب كل الدعم والمواكبة من المسؤولين في الدولة اللبنانية.

وشرح الدكتور الأبيض أن وزارة الصحة العامة سوف تدعم هذه الخطة بكل قوة، وذلك من خلال مسارين، الأول يقضي بالقوننة، عبر الوزارة ولجنة الصحة النيابية، لكي تصبح هذه المدونة قانونًا. أما المسار الثاني، فقضى بتأكيد الوزير مواكبة خطة عمل النقابة هذه من خلال اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة.

وختم الوزير بالقول أن هذه المبادرة تعطي الكثير من الأمل، وتؤكد أن باب الإصلاح مفتوح وبإمكاننا إنجاز الكثير. أخيرًا، شكر رئيسة نقابة الاجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي سابا على عملها، شاكرًا ال70% من الشركات التي وقعت على هذه المدوّنة، مؤكدًا أنه يعرف تمامًا أن ال30% من الشركات الباقية سوف توقع خلال الأيام القادمة.