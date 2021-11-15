وزير الصحة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية: تحضير خطوات تضمن الوفر المالي

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عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض لقاء مع وفد الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، في حضور مستشاره لشؤون المستشفيات الحكومية، متابعة للاجتماعات السابقة بحيث عرض ممثلو الهيئة للواقع المأسوي الذي يمر به العاملون في المستشفيات”.

وتخلل الاجتماع مناقشة تفصيلية للمشاكل وهواجس الموظفين.

وأبدى الابيض، بحسب بيان وفد الهيئة، “تفهمه لمطالب اليهيئة وتبنيها وحملها إلى مجلس الوزراء، وسعيه الى تحقيقها، وهي مبنية على اساس أن “يشمل أي قرار للحكومة يتعلق بمنحة أو مساعدة مالية شهرية أو تصحيح بدلات النقل موظفي المستشفيات الحكومية وتوفير مساهمات مالية لتغطية كلفته”.

وشددت الهيئة على “ضرورة الإسراع في تصحيح الرواتب وبدلات النقل ضمانا لإستمرار العمل وتوفير الخدمة للمواطنين”.

وإطلع الوفد من وزير الصحة على “العديد من الخطوات الجاري التحضير لها، والتي تدعم المستشفيات الحكومية وتضمن لها وفرا ماليا من شأنه أن يكون له مردود ايجابي تجاه دفع المستحقات المالية الخاصة للموظفين”.