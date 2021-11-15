ما هي آخر مستجدات سلسلة الحرائق واهمادها؟

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بيان جاء فيه:

“في جديد مستجدات سلسلة الحرائق التي تلف كافة المناطق اللبنانية، توجه عناصر الدفاع المدني ،الآن ، معززين بالآليات لإهماد حرائق شبت في احراج برغون /الكورة، وفي كفرقاهل/ضهر العين وفي بقسميا /البترون في محافظة لبنان الشمالي. علما أن العناصر قد اهمدوا قبل قليل في المحافظة نفسها حرائق في أحراج كفرحتا – بتعبورا.

وفي محافظة جبل لبنان توجه العناصر في هذه الاثناء لإهماد حرائق اندلعت في احراج فرحت/عنايا، وفي محلة الدلب/بكفيا، بطشاي /بعبدا.

وقد اهمد العناصر الان حريقا شب في نفايات وأعشاب في محلة الكرنتينا.

اما في محافظة النبطية فقد سيطر العناصر على حريق شب في احراج بلدة فرون.

وتجدر الإشارة إلى أن العناصر قد اهمدوا قبل قليل الحريق الذي اندلع صباحا في احراج بلدة عيتنيت في البقاع الغربي وقد حرصوا على تبريد رقعة الحريق منعا من تجدده”.