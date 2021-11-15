لقاءٌ بين وفد اتحاد نقابات عمال الشمال ووزير العمل.. وهذا ما بحثاه

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عاد وفد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال برئاسة النقيب شادي السيد وعضوية الامين العام للاتحاد زهير دملج ونائب امين السر أحمد مرسلي من بيروت الى طرابلس، بعد أن التقى وزير العمل مصطفى بيرم.

وقال السيد خلال لقاء في طرابلس: "انتقلنا الى بيروت للقاء معالي الوزير وفق موعد مسبق، وقد رافقنا وفد من مياومي ضمان طرابلس. وحرصنا على التأكيد على مجمل مطالبنا المعروفة في هذه الظروف لكننا حملنا هم مياومي الضمان لأننا ندرك أهمية ان يبقى ضمان طرابلس على قدر من النشاط الذي أمنه المياومون المظلومون المحرومون من ابسط الحقوق المالية أي الرواتب. ونحن نرفع لواءهم كمياومين يحتاحون لكي يستعيدوا انسيابية عملهم لكننا نحرص على مركز ضمان طرابلس، اذا هو اهتمام في اتجاهين".