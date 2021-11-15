لقاءٌ بين وفد اتحاد نقابات عمال الشمال ووزير العمل.. وهذا ما بحثاه

عاد وفد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال برئاسة النقيب شادي السيد وعضوية الامين العام للاتحاد زهير دملج ونائب امين السر أحمد مرسلي من بيروت الى طرابلس، بعد أن التقى وزير العمل مصطفى بيرم.
أضاف: "نقلنا معاناتهم الى الوزير وهم لم يقبضوا رواتبهم منذ اربع سنوات، وقدمنا المستندات المتوفرة ومن بينها ما صدر عن مدير عام الضمان محمد كركي وما يؤكد على الحقوق التي نطالب بها، وأشرنا الى أنهم سبق ان قبضوا رواتبهم لعام ونيف".
وأردف: "كما ناقشنا ما تعرض له عمال المعاينة في الفوار، من توقيف لعقود خدماتهم لاشهر عدة. وبالطبع، حضر الحديث عن ظروف اليد العاملة في لبنان وحتى واقع الموظفين في القطاعين العام والخاص ومصيرهم بعد التقاعد مع تضاؤل القيمة الشرائية للتعويض الحالي".
وختم السيد اننا "لمسنا جدية في التعاطي مع مختلف القضايا التي أثرناها، وهي جدية تعكس روح وتوجه رئيس وأعضاء الحكومة الذين يحتاجون الى ظروف مؤاتية تتفق مع مرونة كالتي لمسناها من معالي الوزير لجهة توخيه تحري الحقيقة والحقوق لأصحابها. كما لمسنا لدى معاليه تحسسا حقيقيا بواقع العمال، كل العمال، بكل صدق وتواضع. ووجهنا إليه الدعوة لزيارة طرابلس، وسنتابع معه بناء لطلبه مختلف الملفات".