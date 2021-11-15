سليم عون في ردٍّ على الصقر: كيف إلو عين اللي خبّى المحروقات عن منطقة زحلة يطلع ويدّعي البراءة؟

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ردّ نائب "تكتّل لبنان القوى" سليم عون على ما قيل على لسان أحد مناصري القوات اللبنانية ابراهيم الصقر والذي تهجّم في وقتٍ سابق على التيار الوطني الحرّ وقال: "جمهورنا هادئ وهو ثابت بإيمانه ومواقفه".



وفي حديثٍ لبرنامج "هنا بيروت" الذي تبثه قناة "الجديد" لفت إلى أنّ "هذا الزمن الرديء هو زمن السوء و"كيف إلو عين اللي خبّى المحروقات عن منطقة زحلة يطلع ويدّعي البراءة.. هيدي العنترات على مين؟"





واضاف: "الكلام الذي قاله إبراهيم الصقر "ما رح خلي ابن مرا عوني يقب راسو بزحلة" ليس من عادات أهل زحلة ونحن لا نعتمد على هذه الأساليب حتى لو إختلفنا في المواقف السياسية".



وأضاف: "لم نسئ ولا أيّ مرّة إلى أيّ طرف عندما رفعنا السقف".



وسأل: "هل أسأنا للقوات اللبنانية؟"



هذا واعتبر عون أنّ "من حق الصقر أن يعلي السقف وأن يبقى ضمن إطار التهذيب".



ورأى أنه "لا يمكنه أن يقوم ببطولات وهمية".