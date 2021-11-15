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"الداخلية" أعلنت عن طرح أرقام مميزة للبيع في المزاد العلني... التفاصيل

15
NOVEMBER
2021
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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن "طرح أرقام مميزة للبيع في المزاد العلني، مصنفة ضمن الفئات (3,1-4,1-6,1) وذلك استناداً لأحكام المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد وتعديلاته).


وأعلن رئيس لجنة إجراء المزادات العلنية لبيع أرقام لوحات الاليات المميزة العقيد مروان الرافعي، الآتي.


أولاً: تطرح الأرقام المميزة المدرجة في الجدول التالي للبيع بالمزاد العلني:

الرقم التسلسلي 1 رقم اللوحة M/222 بدل الطرح 45,000,000 ل.ل
الرقم التسلسلي 2 رقم اللوحة M/5000 بدل الطرح 27,000,000 ل.ل
الرقم التسلسلي 3 رقم اللوحة y/100000 بدل الطرح 13,500,000ل.ل

المحدد لكل فئة وفقاً للجدول الملحق بالمادة 154 - 1 من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) وتعديلاته.

ثانياً: تعقد جلسة لبيع الأرقام المميزة المحددة في المادة الأولى بالمزايدة العلنية في القاعة العامة الواقعة في مبنى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - كورنيش النهر، وذلك في تمام الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 9/12/2021.

ثالثاً: على من يرغب بشراء رقم من الأرقام المميزة المعروضة للبيع في المادة الأولى من الإعلان أن يتقدم من أمين سر اللجنة الأستاذ أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات) في مكتبه الكائن في مبنى مصحلة تسجيل السيارات والآليات والمركبات في الدكوانة، في مهلة أقصاها الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه 8/12/2021، شخصياً أو بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة تتناول المشاركة في المزاد، يطلب وفقاً للأنموذج على أن يضم إليه المستندات التالية:

أ - صورة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي لا يتعدى تاريخ إصداره وثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال كان المستدعي شخصاً طبيعياً.

ب - صورة مصدقة عن الإذاعة التجارية في حال كان المستدعي شركة وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع.

ت - صورة عن الوكالة وعن هوية الوكيل في حال تقدم الوكيل بالطلب نيابة عن موكله.

ث - شك مصرفي أو كفالة مصرفية بقيمة بدل الطرح مسحوب لأمر هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

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