الرئيس عون: العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الاوضاع الامنية في البلاد، وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.وكانت جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة.

سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين السفير ميلاد نمّور، والقائم بالاعمال في سفارة لبنان في الكويت السفير هادي هاشم، واطلع منهم على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الاخيرة والاجراءات التي لجأت اليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب الى السفراء اللبنانيين مغادرتها.

واطلع الديبلوماسيون الثلاثة رئيس الجمهورية على أوضاع ابناء الجالية اللبنانية في الدول الثلاث. وأكد الرئيس عون أن العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، إنطلاقاً من حرص لبنان على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصاً السعودية ودول الخليج.

السفير نضال يحيا

في قصر بعبدا، سفير لبنان في اليابان السفير نضال يحيا الذي عرض مع الرئيس عون العلاقات اللبنانية-اليابانية وسبل تطويرها في المجالات كافة.