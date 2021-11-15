عرض عسكري في وزارة الدفاع في عيد الاستقلال

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أعلنت قيادة الجيش أنّه "لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، ستقيم عرضاً عسكرياً برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في وزارة الدفاع الوطني- اليرزة، يوم الإثنين المقبل في 22/11/2021".

ودعت قيادة الجيش في بيان "وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتّى تاريخ 18/11/2021 حدّاً أقصى المستندات التالية:

- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.

- صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb

وأوضحت أنّه "سيتمّ نقل وقائع العرض العسكري مباشرة عبر تلفزيون لبنان، لذا يطلب من وسائل الإعلام التنسيق مع التلفزيون المذكور، لتحديد كيفية النقل عبر شاشاتهم".