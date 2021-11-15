طرابلسي يكشف عناصر مشكلة بعض الجامعات والعراق

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غرّد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

عناصر مشكلة بعض الجامعات والعراق:

١. استلال plagiarism.

٢. شراء أطروحات.

٣. عدد الطلاب للاساتذة اكبر مما يجب ان يكون.

٤. العمولة لتخصيص حصص عراقية لهذه الجامعة او تلك.

٥. توقيع الشهادات الممنوحة بخفة من الجامعة نفسها ان حصلت.

٦. توقيع الشهادات من لجنة المعادلات.

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واضاف:

المشكلة بخصوص الجامعات

مسؤول عنها افراد وليس الجامعات نفسها، ومسؤول عنها سماسرة على ضفتي البلدين، والطلاب انفسهم الذين اشتروا اطروحات، وافراد من هيئات ادارية او اكاديمية، وليس جامعاتنا كهيئات تسعى باخلاص لترتقي اعلى درجات التعليم الجيد والحصول على الاعتماد الدولي.