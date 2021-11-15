لبنان... إلى الإقفال في الميلاد ورأس السنة؟

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إعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي انه "يجب أن نرفع وتيرة التلقيح ومن الضروري تطبيق آلية إجبار الناس على ابراز بطاقة التلقيح أو نتيجة فحص الـPCR اذا أرادوا الدخول الى المطعم أو المحلات التجارية وغيرها".

وفي حديث لـ"الجديد"، أشار إلى أنه "اذا بدأنا بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل جيّد سنتمكن من إحياء عيد الميلاد ورأس السنة دون إقفال جزئي أو كلّي".

هذا وأيد "الذهاب نحو خيار إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح حيث أثبتت الدراسات فعاليتها وخاصة للأشخاص ما فوق الـ60 عاماً".

ونبّه عراجي إلى أنه "لا توجّه نحو رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ومصرف لبنان خصص 35 مليون دولار لإستيراد الأدوية و35 مليون دولار سيتم دفعها كمستحقات قديمة للشركات وستصل كميات كبيرة من حليب الأطفال في القريب العاجل".