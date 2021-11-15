إستعدّوا للأمطار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي المناطق الداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة حيث من المتوقع ان يتحول تدريجا الى متقلب وممطر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، ومن المتوقع ان يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال فترة قبل الظهر، ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.



الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي المناطق الداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.



الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي ومحدود على الجبال وفي الداخل، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية فترة الظهيرة.



الخميس: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.



- الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,11.

- ساعة غروب الشمس: 16,34.