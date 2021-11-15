هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لابراهيم الصقر: “فشر”

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ردت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر في بيان على الكلام الذي ادلى به المدعو ابراهيم الصقر امس وتوعد فيه العونيين في زحلة بعبارات اقل ما يقال فيها انها توضع برسم النيابة العامة لما تحمله من تهديد ووعيد وبلغة سوقية لا تليق بابناء زحلة لنعيد سردها.



لابراهيم الصقر نقول: زحلة واحدة لجميع ابنائها و”فشر” ان توقع بينهم وان تخلق فتنة مسيحية – مسيحية مرفوضة مهما كان شكلها . وكما فشلتم في خلق فتنة في احداث الطيونة عين الرمانة ، ستفشل انت ومن وراءك في العودة لايام سوداء وضعناها وراءنا ونتطلع اليوم لبناء وطننا وليس لهدمه.



ونختم: “شكراً لانك برهنت مرة جديدة عن مكنونات نفسك لان بكل بساطة ، الاناء ينضح بما فيه.